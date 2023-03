Alla guida dell’auto che travolse Andrea Cavanna: condannato a sei anni

E’ stato condannato a sei anni di reclusione il 21enne imputato di omicidio stradale per il tragico incidente stradale avvenuto a Podenzano il 13 febbraio del 2022 che costò la vita al 30enne Andrea Cavanna. Il processo si è tenuto con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena. La sentenza è stata pronunciata nel primo pomeriggio dal giudice Francesca Gigli.

Quella notte del 13 febbraio 2022, Cavanna era alla guida della sua Golf quando venne centrato al semaforo dell’incrocio principale di Podenzano da un suv Bmw che procedeva a velocità elevata. Andrea aveva trascorso la serata in un bar del paese in compagnia di un amico. Al momento del tragico incidente pare che si fosse appena messo al volante per raggiungere un altro locale.

Le condizioni del giovane, molto conosciuto nel mondo calcistico piacentino (militava tra le fila del San Giuseppe), erano apparse da subito disperate. Alla sua memoria sono stati dedicati nei mesi scorsi un torneo di calcio e una campagna di sicurezza stradale.