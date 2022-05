“Il Cavo, per sempre con noi”. Successo per il primo torneo dedicato ad Andrea Cavanna

Per il San Giuseppe Calcio il 21 maggio non sarà mai più una data come le altre: da oggi, infatti, ogni anno sarà dedicato al ricordo di Andrea Cavanna, ex calciatore biancazzurro scomparso in un incidente d’auto a Podenzano la notte del 14 febbraio scorso.

In quello che sarebbe stato il giorno del suo trentunesimo compleanno, la società ha organizzato “Insieme per Cavo”, un pomeriggio di sport, aggregazione ma soprattutto tanta amicizia.

Questo pomeriggio sul campo di via Gianelli si è svolto il primo “Memorial Cavanna”, a cui hanno preso parte le principali squadre della sua carriera: San Giuseppe, Libertas, Podenzano e gli amatori del Real Suzzano.

“Siamo contentissimi di aver organizzato questa giornata – spiega Luca Donati, capitano del San Giuseppe e grande amico di Andrea -. Lo scopo non era tanto il torneo di calcio bensì mangiare qualcosa tra amici, ricordando il Cavo nella maniera che lui avrebbe preferito: con il sorriso. Vedere così tanta gente è meraviglioso, significa che Andrea ha lasciato un grandissimo ricordo in tutti noi”.

Al termine del torneo gli amici leggeranno una lettera scritta dalla mamma di Andrea, dopodiché sarà il momento delle premiazioni: alla squadra vincente verrà consegnato un quadro – realizzato dall’artista piacentino Fabio Guarino – che ritrae alcuni ragazzi con i colori delle maglie di ogni squadra, intenti a guardare una stella in cielo: quella stella è Andrea Cavanna.