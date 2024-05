Torneo di calcetto dedicato ad Andrea Cavanna: all’appello mancano 4 squadre

Manca davvero pochissimo all’avvio del torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna, trentenne calciatore del San Giuseppe tragicamente scomparso in un incidente d’auto la notte del 13 febbraio 2022.

i dettagli del torneo benefico

Il torneo si terrà come gli altri anni sul campo “Gianni Rubini” di Podenzano, seguendo lo stesso format della scorsa edizione: 16 squadre, tesseramento libero (iscrizione tramite WhatsApp ai numeri 328.4566565 oppure 347.6979241) e l’obbligo per ogni squadra di schierare in campo almeno una donna.

ALL’APPELLO MANCANO QUATTRO SQUADRE

Gli organizzatori dell’associazione no profit “Quelli di Pode”, con in testa Luigi Catteno e Antonio Bardugoni, fanno sapere che all’appello mancano ancora quattro squadre. “Invitiamo tutti i piacentini – spiegano – ma non solo loro, ad iscriversi coinvolgendo anche i loro amici. Grazie alla scorsa edizione del torneo siamo riusciti a raccogliere oltre 6mila euro, successivamente devoluti a Croce Rossa di Podenzano e Farini, all’Assofa di Podenzano e alla Casa di riposo Ceresa di San Giorgio. Quest’anno – concludono gli organizzatori – vogliamo fare ancora meglio, partendo con l’obiettivo di raccogliere ancora più fondi da devolvere in beneficenza.

lotteria con le maglie dei campioni di serie a

Vera chicca del torneo, la lotteria con le maglie originali (alcune anche autografate) dei campioni di Serie A e Serie B, a cui si aggiungeranno anche quelle del volley con la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra le new entry di quest’anno.

Il torneo di calcio a cinque dedicato a Cavanna è organizzato con il patrocinio del Comune di Podenzano e il sostegno di vari sponsor. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 24 maggio.