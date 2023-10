Condanna definitiva: entra in carcere il giovane che travolse e uccise Andrea Cavanna

Si sono aperte le porte del carcere delle Novate per l’automobilista ventunenne inizialmente condannato a sei anni per l’incidente avvenuto il 13 febbraio del 2022 a Podenzano in cui perse la vita il trentenne Andrea Cavanna.

Francesco Rimonti era stato condannato in primo grado per omicidio stradale lo scorso 30 marzo dal tribunale di Piacenza, i suoi avvocati hanno fatto istanza di riduzione di un sesto della pena, così come previsto dalla legge Cartabia, in cambio della rinuncia a presentare Appello: la condanna è così scesa a cinque anni, ma è diventata definitiva.

È stato quindi emesso ed eseguito un ordine di carcerazione ai suoi danni.

La notte del 13 febbraio 2022, Cavanna era alla guida della sua Golf quando venne centrato al semaforo dell’incrocio principale di Podenzano da un suv Bmw che procedeva a velocità molto elevata. Le condizioni del trentenne, molto conosciuto e apprezzato nel mondo calcistico piacentino (militava tra le fila del San Giuseppe), erano apparse da subito disperate. Il giorno dopo, morì.

Nell’incidente rimasero gravemente ferite anche tre ragazze, che viaggiavano a bordo del Bmw condotto dal 21enne condannato.

IL SERVIZIO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ