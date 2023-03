Malattie cerebrovascolari in aumento: come riconoscerle a Star Bene su Telelibertà

Sono 450 gli ictus che ogni anno si registrano a Piacenza. L’ictus rappresenta la terza causa di morte e la prima causa di invalidità nell’adulto: la mortalità per ictus si attesta al 15 per cento dei casi, ma nel 55 comporta delle riduzioni anche gravi delle capacità motorie delle persone. Di questo si parlerà nella nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21: in studio a discutere di malattie cerebrovascolari, saranno presenti diversi ospiti, dall’oncologo e presidente nazionale di Cipomo Luigi Cavanna alla neurologa Donata Guidetti, dalla presidente di Alice Anna Maria Barbieri, alla professoressa dell’università di Parma Nicoletta Ronda. Saranno collegati anche la caposala di Neurologia Lara Lombardelli e la fisioterapista Lorena Gandini, oltre al responsabile del pronto soccorso di Piacenza Andrea Vercelli.

Si ricorda infine che le repliche della trasmissione andranno in onda venerdì alle 9 e alle 17 e sabato alle 12.20, domenica alle 12 e alle 22.10: la puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.

