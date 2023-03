Variante Rivergaro-Cernusca, caos sugli espropri. C’è l’elenco ma non il progetto

Centoventitré terreni da espropriare a Rivergaro e altri 180 a Travo, per poter realizzare gli undici chilometri di variante di Statale 45 tra la Bellaria e Cernusca. Il dettagliato elenco di particelle e proprietari, pubblicato ieri a pagina 8 su Libertà in un’inserzione di Anas, ha decisamente spiazzato i residenti. Molti ieri, letto il giornale, si sono presentati in municipio a Travo e Rivergaro chiedendo di prendere visione del progetto. Ma di quel progetto, quello rivisto dopo la bocciatura dello scorso anno da parte di Soprintendenza e ministero dell’Ambiente, non c’è traccia nei municipi.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’