Scuola materna di Castel San Giovanni: trovati gli spazi per le sezioni aggiuntive

A Castel San Giovanni gli spazi per le sezioni aggiuntive di scuola materna, per i bambini al momento in lista di attesa, sono stati individuati. Si tratta di locali all’interno della scuola elementare Tina Pesaro e della stessa scuola materna. “Insieme al preside e al personale degli uffici tecnici comunali – dice l’assessore all’istruzione Federica Ferrari – abbiamo fatto un sopralluogo. Gli spazi per eventuali nuove sezioni – aggiunge – ci sono sia alla Tina Pesaro, che già oggi ospita tre sezioni distaccate di scuola materna, sia alla materna di via Nazario Sauro dove sono attive le altre sette sezioni”. Nel frattempo si attende la risposta del Ministero (l’eventuale autorizzazione arriva poi dall’Ufficio Scolastico Provinciale, su parere del Provveditorato) a cui la scuola ha inviato una richiesta per autorizzare una nuova sezione di materna.

