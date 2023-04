Giovani studenti da tutta Europa a Bobbio e Travo a “caccia” di bellezza

Ventidue studenti tra i 12 e i 14 anni provenienti da Azzorre, Norvegia, Turchia, Bulgaria e Spagna con dieci docenti hanno vissuto per una settimana a Travo e Bobbio, nell’ambito del progetto Erasmus “Where’s beauty?”, una mappa di bellezza in sei diversi Paesi che non costa niente alle famiglie perché rientra nelle attività di valorizzazione e scambio dell’Unione Europea. Gli studenti, che hanno potuto frequentare le scuole dei due paesi accolti dalla docente coordinatrice Vittoria Volterrani e altri insegnanti, hanno visitato anche il Museo Mazzolini di Bobbio, Rivalta, Grazzano Visconti, Piacenza città e la mostra Xnl, Venezia.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’