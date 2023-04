La lavanda e le sue proprietà: “Amica della pelle e utile contro zecche e insetti”

“La formidabile lavanda, repellente contro insetti e zecche”. Al mercato coperto di Campagna amica focus sulla pianta profumata attraverso le esperienze dell’azienda Melisseo e dei dottori Giovanni Trevisan e Giuseppina Boveri. La lavanda a chilometro zero è quindi tornata protagonista al mercato di via Farnesiana, 17 con un evento dedicato alle sue formidabili proprietà.

Dopo i saluti introduttivi del produttore Angelo Passeri, Trevisan ha parlato dei molteplici utilizzi della lavanda in erboristeria e di una proposta che spazia da oli essenziali, idrolati, tisane e pomate. “Valido alleato per la pelle – afferma Trevisan – la lavanda ha molteplici proprietà ed è utilissima anche come repellente per gli insetti e per le zecche, grazie alla fragranza che è particolarmente sgradevole ai parassiti. E’ importante conoscerla e valorizzarla attraverso il corretto utilizzo”.

La dottoressa Boveri si è soffermata invece sulla storia della lavanda, con particolare attenzione alle ricerche dedicate agli effetti positivi della lavanda sul sistema nervoso centrale.