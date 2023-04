L’azienda piacentina il Chioso tra le 20 imprese italiane più competitive e sostenibili

L’Azienda Agricola Chioso di Matteo e Fabio Bersani, situata a Gragnanino è risultata tra le 100 migliori imprese agricole per attenzione alla sostenibilità nel corso dell’edizione 2023 del Rapporto “AGRIcoltura100”, il più approfondito studio sulla sostenibilità del settore agricolo, voluto da Reale Mutua e Confagricoltura.

L’indagine, finalizzata a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese, è stata realizzata da Innovation Team, società del Gruppo Cerved, e ha coinvolto 2.806 imprese agricole di tutta Italia, il 30% in più rispetto alla precedente edizione. L’indice AGRIcoltura100 considera il numero e l’intensità delle iniziative adottate in tutte le aree del Paese basandosi su 236 variabili relative alla sostenibilità ambientale e sociale, alla gestione e delle relazioni con le filiere e le comunità locali e alla qualità dello sviluppo e dell’occupazione.

L’azienda Il Chioso, che nel report si piazza tra le prime venti imprese in Italia, è stata fondata nel 1979 dal dottor Giorgio Bersani, allevatore molto noto e stimato, scomparso qualche anno fa, ed è ora condotta dai due figli che in passato hanno fatto parte di Anga, l’associazione dei giovani di Confagricoltura e seduto nel consiglio direttivo di Confagricoltura Piacenza di cui sono tutt’ora associati affezionati.

“Abbiamo risposto al questionario che ci ha inviato a inizio anno Confagricoltura Piacenza – spiega Matteo Bersani – la menzione è dovuta, penso, anche al fatto che non siamo lontani dal raggiungere l’autosufficienza energetica. Oggi abbiamo un Impianto di biogas 100 kWh attivo da 5 anni e un secondo in fase di ultimazione da 300 kWh.

L’azienda nel suo complesso – sottolinea Confagricoltura Piacenza che si congratula con i propri associati – mostra sia un alto livello di innovazione tecnologica che di organizzazione. Dei 700 capi in mungitura, 240 sono munti da 4 robot ai quali a breve se ne affiancheranno altri 4. Non manca neppure una sapiente gestione delle risorse umane e oltre ai due fratelli lavorano in azienda anche 7 collaboratori.

I dati del rapporto dimostrano che le imprese agricole sostenibili crescono più rapidamente in termini di fatturato e competitività facendo anche emergere il ruolo centrale dell’innovazione quale acceleratore verso gli obiettivi.

“La strada da percorrere – ha commentato Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza – è quella dell’innovazione e delle nuove tecnologie grazie alle quali è possibile perseguire gli obiettivi di produttività, economici e insieme quelli ambientali, perché gli uni non escludono gli altri, anzi, come dimostrato da questa menzione, di cui siamo orgogliosi, le aziende agricole più competitive sono anche quelle più sostenibili”.