Pranzo di Pasqua con sorpresa, alla scuola Taverna la campionessa Bonatti

Pranzo di Pasqua alla primaria Taverna, oggi, per gli assessori Serena Groppelli e Mario Dadati, accompagnati dalle referenti comunali del Servizio Refezioni Scolastiche e da un’ospite d’eccezione: come dolce sopresa per gli alunni, che non hanno perso l’occasione di farsi autografare persino le mani e le braccia, la vice campionessa europea di boxe femminile Roberta Bonatti.

In tavola il menù ispirato alle festività imminenti: tortelli burro e salvia, arrosto con le mele, patate al forno e l’immancabile uovo di cioccolata per sancire il tema del giorno.

“Ringraziamo per l’accoglienza calorosa i bambini, il dirigente del Terzo circolo didattico Romeo Nicola Manno, le insegnanti e tutto il personale”, sottolineano Groppelli e Dadati, rimarcando in particolare “l’entusiasmo e l’attenzione riservati a Roberta Bonatti. Fa sempre piacere poter portare, ai più piccoli, esempi positivi di talento e abnegazione nello sport, inteso non solo come agonismo ma come stile di vita ispirato alla forza di volontà, al fair-play e alla costanza nell’impegno che si sceglie di dedicare a una disciplina. E’ stato un bel modo per scambiarsi gli auguri di buona Pasqua, rivolgendoli idealmente anche a tutte le famiglie”.