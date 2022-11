La scuola Taverna si apre al quartiere: “Inclusione e incontro tra diverse culture”

“Io non sono nero, io non sono bianco, io non provengo da nazione alcuna, io, sì, io vengo dalla luna”. E’ il verso della canzone di Caparezza che ha ispirato il titolo del progetto sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e nato dalla collaborazione tra la scuola Taverna e la casa del fanciullo. Un progetto rivolto ai bambini, alle famiglie e all’intero quartiere che sorge sulle sponde di via Taverna con l’obiettivo di favorire l’apertura della scuola verso l’esterno attraverso attività formative con al centro l’inclusione e l’incontro tra diverse culture.

“Questa non è la scuola degli stranieri, ma il luogo dove il futuro diventa presente e dove le occasioni d’incontro e le proposte di inclusione attiva sono al centro della proposta formativa”. Sono le parole di Romeo Nicola Manno, dirigente scolastico del terzo circolo che rivendica l’impegno e la passione messi in campo dall’intero corpo docenti della scuola che “troppo spesso – sottolinea Manno – viene etichettata in maniera negativa per l’elevato numero di alunni di origine straniera, dimenticando la qualità dei servizi offerti e l’importanza della struttura per il quartiere e per l’intera città di Piacenza”.

All’interno del progetto anche il servizio di pre-scuola attivato a inizio settembre, al quale partecipano circa il 17% dei bambini iscritti. “Tutte le mattine accogliamo i bambini cercando di regalarli esperienze di crescita e attività diversificate per favorire l’incontro tra culture e tradizioni differenti” spiega Jacopo Ghillani, educatore della Casa del fanciullo. In futuro sono previsti anche incontri rivolti ai genitori e ai residenti del quartiere. “Affronteremo tematiche legate all’educazione ambientale, alla cittadinanza attiva e al rapporto con gli animali” riferisce Maria Scagnelli, coordinatrice dei progetti educativi della Casa del Fanciullo, cooperativa sociale attiva sul territorio da oltre settant’anni.