Vigilanza privata, i sindacati: “Stipendi bassi, serve rinnovo del contratto collettivo”

Il settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari costituisce un pilastro importante per la tutela della sicurezza pubblica e privata anche a Piacenza dove conta oltre 500 addetti.

“Il loro è un ruolo importante a cui non corrisponde, però, il necessario riconoscimento per professionalità e impegno” si legge in una nota di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Piacenza. “Il contratto collettivo nazionale di lavoro – proseguono i sindacati – è infatti scaduto da quasi otto anni e le paghe oscillano tra i 900 e i mille euro al mese: anche Piacenza deve fare la sua parte per questa battaglia che riguarda la dignità del lavoro e la nostra sicurezza”.

Il 6 aprile è previsto un nuovo incontro per il rinnovo del Ccnl e si intensificano in Emilia Romagna le mobilitazioni e le iniziative a sostegno della vertenza.

“In tutti i territori – prosegue la nota – si stanno svolgendo da settimane assemblee unitarie di Cgil, Cisl, Uil: si stanno inviando alle committenze pubbliche e private lettere di denuncia di salari, non più conformi all’articolo 36 della Costituzione”.

“Anche a Piacenza stiamo seguendo da vicino questa vertenza perché riguarda la dignità del lavoro: gli stipendi delle guardie giurate, mediamente 1.050 euro al mese, e degli operatori dei servizi fiduciari – stipendio medio mensile 872 euro – sono palesemente in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che recita come chi lavora abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, ricordano Cgil, Cisl e Uil di Piacenza. “Inoltre – proseguono – l’emergenza Covid ha fatto emergere l’importanza della vigilanza privata che è sotto agli occhi di tutti come sempre più spesso gli enti pubblici ricorrano ai servizi di sicurezza erogati dagli istituti di vigilanza privata”.