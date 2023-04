Si innamorano di Santa Maria e rientrano dalla Francia per sfornare le pizze

L’Alta Savoia, in Francia, gli piaceva. Infatti lì, ai piedi del monte Bianco, hanno vissuto tranquilli per dieci anni. Ma quando Dajana e Riccardo De Leo, genovesi di origine e appassionati di country, sono passati a Santa Maria di Bobbio per andare a salutare alcuni amici, è stato un colpo di fulmine. Sono tornati, sono ritornati, e poi hanno iniziato a coltivare il sogno di riaprire la pizzeria chiusa. Non solo: hanno scelto di vivere sopra ai locali dove Riccardo – che fa il pizzaiolo – è pronto da fine mese a sfornare pizze, focacce al formaggio e farinata, qui a settecento metri d’altitudine, sulla strada verso il Penice.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’