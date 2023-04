La custode solidale si chiama Laura e bussa alla porta di 27 anziani contro la solitudine

Laura Roccasilvana è la custode solidale dell’Appennino. Con la Panda dell’Unione montana alte valli Trebbia e Luretta, che ha voluto il progetto finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, parte da Bobbio e non lascia soli 27 anziani anche dei più piccoli paesi a rischio isolamento. Il suo è un caso unico a livello nazionale.

L’abbiamo seguita giovedì pomeriggio scoprendo cosa significhi intercettare un bisogno – le difficoltà della tecnologia e del fascicolo sanitario, la necessità della legna, il timore di cadere dalla vasca, il terrore di finire in una struttura – prima che diventi urgenza.

Il progetto realizzato dai servizi sociali è in collaborazione di Croce Rossa Bobbio e Pubblica assistenza di Travo. Laura, che è dipendente di Coopselios, sostiene che i servizi sociali disponibili andrebbero promossi di più: “Ci sono ma spesso non si conoscono”. A volte bussano anche alla porta che non si vuole aprire.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’