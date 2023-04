“Aprile resistente” da Monticello alla marcia dei “Lupi d’Appennino”

Entrano nel vivo le celebrazioni in vista della Liberazione. Come ogni anno infatti a Monticello di Gazzola si ricorda la battaglia vinta da un manipolo di partigiani asserragliati al castello. L’appuntamento è per la mattina di domenica 16 aprile alle 10.30 proprio davanti alla statua che commemora il Valoroso, ossia il partigiano Lino Vescovi: dopo il saluto dei rappresentanti del comune di Gazzola è in programma l’orazione ufficiale di Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale vicario dell’Anpi.

Ma non è questa l’unica iniziativa in programma nel comune di Gazzola per celebrare “l’aprile resistente”: venerdì 14 infatti alle 21.00 nella biblioteca comunale di Rezzanello David Vannucci presenterà il suo libro “Memorie di prigionia dal p.g. 17 di Rezzanello” seguito da un intervento del presidente dell’Anpi provinciale Romano Repetti. Sabato 15 dalle 17 30 alle 18:30 Vannucci guiderà una visita ai giardini del castello di Rezzanello: il ritrovo è previsto alle 17:20 alla chiesa di Rezzanello (la prenotazione è obbligatoria alla mail [email protected]).

“Oltre a queste iniziative – spiega la consigliera del Comune di Gazzola Arianna Razza – abbiamo pensato di organizzare anche un evento in occasione della celebrazione della battaglia del Monticello: si tratta di una marcia non competitiva di otto chilometri promossa dall’associazione “Lupi d’Appennino” con i Comuni di Gazzola e Piozzano che ripercorre il cammino fatto dal Valoroso durante la battaglia. È un anello, in alcuni punti un po’ complesso, che tocca sia Monticello sia Monteventano con partenza alle 7.30 e arrivo alle 10 in tempo per la celebrazione”.