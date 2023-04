“Lungo Arda” e “Giro di Baselica”: domenica ecologica a Fiorenzuola

Domenica 16 aprile, Fiorenzuola d’Arda vivrà la sua Giornata Ecologica: si svolgerà infatti in mattinata l’evento – organizzato dall’assessorato all’Ambiente dell’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Percorso Lungo Arda e Millepiedi – che prevede la presenza libera di cittadini per l’attività di raccolta dei rifiuti in due aree del territorio comunale: il sentiero naturalistico lungo il torrente Arda, e il percorso del “Giro di Baselica”, nei pressi della frazione di Baselica Duce. In entrambi i percorsi, il ritrovo per i partecipanti è fissato per le ore 9: in collaborazione con l’azienda locale Rossetti Market, saranno forniti nell’occasione a tutti i presenti i guanti e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti.

Il sentiero naturalistico lungo il torrente Arda, in cui si terrà la raccolta dei rifiuti, è quello di quattro chilometri e mezzo di lunghezza realizzato negli scorsi mesi dalla stessa associazione Percorso Lungo Arda: grazie all’impegno della stessa Associazione, lungo il percorso è presente una cartellonistica che spiega le particolarità dell’ambiente fluviale, della flora e della fauna presenti. L’altra zona in cui si svolgerà l’evento è l’area del “Giro di Baselica” nei pressi della frazione di Baselica Duce: il noto percorso, un anello di quasi sei chilometri immerso nelle campagne alla periferia del capoluogo comunale, viene quotidianamente frequentato – a piedi o in bicicletta – da tanti cittadini fiorenzuolani.

“Sarà una giornata importante per Fiorenzuola d’Arda”, hanno commentato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’assessore comunale all’Ambiente, Elena Grilli: “Invitiamo cittadini ed associazioni a partecipare a questa iniziativa, con cui la

nostra comunità potrà condividere un’occasione di cura e attenzione per il territorio e il

nostro ambiente. Rivolgiamo un invito speciale ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole, che hanno già mostrato in diverse attività e progetti sul campo la propria attenzione per le tematiche ambientali, legate in particolare all’abbandono dei rifiuti: la partecipazione dei ragazzi della nostra Comunità potrà essere un’occasione di festa, ma soprattutto un momento di particolare rilevanza educativa per coloro che saranno gli adulti del domani”.