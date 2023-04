A Star Bene l’endometriosi, malattia “invisibile”. Fino a 10 anni per una diagnosi

Ci vogliono dai 4 agli 11 anni per dare un nome alla propria sofferenza. È questo il destino che ancora oggi accomuna le donne colpite da endometriosi: 176 milioni nel mondo, circa 3 milioni in Italia, dove la malattia colpisce il 10-15 per cento delle donne in età riproduttiva. È la patologia invisibile perché spesso viene riconosciuta a fatica: se ne parlerà stasera, giovedì, durante la nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà alle 21. A parlarne saranno l’oncologo e presidente nazionale di Cipomo Luigi Cavanna, i ginecologi Guglielmo Minervino e Alessandra Cianciolo: ma interverranno anche la vicepresidente dell’Associazione progetto endometriosi Jessica Fiorini e una paziente, Francesca Boeri. A loro il compito di delineare i tratti di una patologia che si contraddistingue per il dolore mestruale, spesso cronico e persistente.

Si ricorda infine che le repliche della trasmissione andranno in onda venerdì alle 9 e alle 17 e sabato alle 12.20, domenica alle 12 e alle 22.10: la puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.