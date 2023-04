Maltempo, pioggia intensa e grandine. Rami e alberi caduti in Val d’Arda e Rivalta

Una veloce ondata di maltempo ha investito il piacentino nella giornata di giovedì 13 aprile. Le precipitazioni erano iniziate nella notte, per poi intensificarsi nella mattinata e nel pomeriggio anche con manifestazioni temporalesche. Pioggia particolarmente intensa mista a grandine è stata registrata nella zona di Pontenure e della Val d’Arda, con interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti a Fiorenzuola e Castell’Arquato. Intervento nel pomeriggio anche a Rivalta. Nelle ore serali e notturne la situazione tenderà al miglioramento e per venerdì 14 aprile sono previste condizioni di instabilità solo nelle prime ore del giorno.

