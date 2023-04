Statale 45 ed espropri, il consiglio provinciale: “Tutelare i cittadini”

La Statale 45 va messa in sicurezza e i 230 milioni di finanziamento rappresentano un’occasione ghiotta da non perdere, questo è indubbio. Ma vanno anche tutelati gli interessi di tutti gli abitanti della valle, in particolare quelli che oggi rischiano di vedersi espropriati terreni, attività o perfino case. Per questo “la Provincia ha il dovere di farsi sentire in modo compatto”. E’ l’appello unanime, sia pure con accenti diversi, formulato dal consiglio provinciale in vista della convocazione (imminente) della Conferenza dei servizi chiamata a pronunciarsi sul tracciato della variante Cernusca-Rivergaro, passo propedeutico alla stesura del progetto esecutivo. Il tema degli espropri ha tenuto banco ieri in via Garibaldi in una seduta in cui sono piovute pesanti critiche ad Anas.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’