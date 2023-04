Protezione Civile, sinergie nella gestione delle grandi calamità. Corso e pratica

Sabato 15 aprile, il pattinodromo – ciclodromo di corso Europa sarà il fulcro di un evento dedicato alla Protezione Civile territoriale, con focus sulle sinergie nella gestione dei grandi eventi calamitosi, a cura del Comune di Piacenza e del Coodinamento del volontariato di Protezione Civile, d’intesa con la Prefettura e l’Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

Questo il tema del convegno che si terrà presso la struttura sportiva dalle 9.30 alle 12, con ritrovo delle autorità partecipanti già alle 8.30 nell’area ammassamento soccorritori, dove è stata avviata – per proseguire nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 – la prova pratica di utilizzo della dotazione logistica della colonna mobile provinciale, concessa in uso dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, per l’allestimento del posto di comando avanzato.

Sarà quindi possibile, per i cittadini interessati, osservare da vicino mezzi e strutture negli spazi destinati all’emergenza, nonché approfondire gli aspetti tecnici che impegnano congiuntamente tutti gli enti appartenenti al sistema di Protezione Civile e il coordinamento del volontariato provinciale nella prevenzione e gestione di eventi di forte criticità, dai fenomeni idro-geologici a quelli sismici.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e del prefetto Daniela Lupo, cui seguirà l’intervento dei rappresentanti della Protezione Civile comunale e regionale, unitamente al Coordinamento di volontariato di Piacenza, sullo scopo dell’attività addestrativa di montaggio delle attrezzature logistiche. Ai Vigili del Fuoco sarà quindi affidata l’illustrazione del ruolo che il Corpo ha nell’approntamento delle aree di ammassamento, mentre Aipo approfondirà la gestione del sistema idraulico del fiume Po, con particolare attenzione alle attività di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’indebolimento arginale e gestione delle piene. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza spiegherà invece quale sia il ruolo dell’ente nella gestione delle crisi idriche.

Il convegno proseguirà con l’illustrazione delle attività del Servizio 118 dell’Emilia Romagna nel soccorso e nell’assistenza sanitaria alla popolazione durante le emergenze di Protezione Civile, nonché con un focus sulle attività antincendio boschive, dal monitoraggio alla lotta attiva in zona appenninica, a cura della Protezione Civile regionale e del Coordinamento di volontariato di Piacenza. Verrà quindi lasciato spazio alla presentazione del controllo di vicinato a supporto del presidio della Polizia Locale e alla presentazione, da parte dell’associazione C.E.R., della rete provinciale e della sala operativa del coordinamento per le radiocomunicazioni di emergenza

Nel corso dell’evento verrà inoltre sottoscritto il Protocollo operativo per il sistema difensivo in caso di piena del fiume Po per la città di Piacenza, da parte di Aipo, Amministrazione comunale, 2° Reggimento Genio Pontieri, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e Consorzio di Bonifica.

Nella stessa mattinata di sabato 15, per favorire la più ampia consapevolezza e conoscenza della collettività a riguardo, dalle 9.30 alle 11.30 sarà presente un gazebo informativo anche in piazza Cavalli, dove verrà distribuita la guida per i cittadini che contiene indicazioni utili e suggerimenti sui comportamenti corretti da tenere per proteggersi da situazioni di pericolo o agire in condizioni di urgenza.