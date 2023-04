“Mettiti nei miei panni”: gli studenti della Cattolica sperimentano le disabilità

Si chiama “Mettiti nei miei panni” ed è la giornata di sensibilizzazione sulla disabilità, promossa dall’università Cattolica, con la quale tutti i ragazzi possano sperimentare in prima persona cosa significa non vedere, non sentire o non potersi muovere liberamente.

Accompagnati da tutor con disabilità e da volontari, gli studenti hanno affrontato percorsi specifici e svolto attività di simulazione, laboratori sensoriali e conosciuto tecnologie accessibili.

IL SERVIZIO DI MARCO MOLINARI: