Gioco d’azzardo: l’approfondimento con gli esperti stasera su Telelibertà

È una vera malattia del comportamento, che può avere anche gravi ripercussioni sulla vita personale e quella dei propri cari. Il gioco d’azzardo, una piaga sociale quando sfocia in pericolosa dipendenza e che per tutti questi motivi necessita di cure adeguate per uscire dal tunnel. Sarà questo l’argomento della puntata di stasera di “Nel Mirino”, in onda su Telelibertà come ogni venerdì dalle ore 21. Il direttore Nicoletta Bracchi ne parlerà insieme ad alcuni esperti piacentini: Maurizio Avanzi, responsabile del SerDP dell’Ausl di Piacenza, Silvia Cabrini, psicologa e psicoterapeuta del SerDP Ausl di Piacenza, Daniela Germoni, psicologa e psicoterapeuta di Iceberg – L’Arco, Mara Verderi, educatrice di Iceberg – La Ricerca, Alessandra Bassi, counselor di Iceberg – L’Arco e Stefano Sandalo, educatore di Iceberg – L’Arco. Si partirà da un’analisi corretta del termine “gioco d’azzardo” per poi entrare nello specifico con i dati riguardanti Piacenza e provincia, i servizi e le prese in carico da parte dei professionisti per aiutare coloro che ne soffrono. È possibile riguardare tutte le puntate di “Nel Mirino” sul portale on demand www.teleliberta.tv.

