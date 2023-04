“La musica aiuta i neonati prematuri”. Serata benefica a favore della pediatria

La musica produce effetti positivi sui neonati prematuri. Per continuare a sostenere il progetto “L’INcanto di nascere”, il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile in collaborazione con la Scuola di Musica Mangia del Comune di Fiorenzuola ha organizzato una serata per raccogliere fondi a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza. L’evento si terrà il 20 maggio alle 21.00 al Teatro Verdi di Fiorenzuola. Titolo: “Voci di donne per l’Aura”.

Con l’iniziativa il comitato vuole ricordare Laura Lusignani, membro storico che si è spesa con grande impegno a sostegno dell’imprenditoria femminile e che ha creduto nella cantoterapia come strumento di cura e benessere.

PROGETTO INCANTO DI NASCERE

Il ricavato della serata sarà interamente destinato a far ripartire presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Piacenza, il progetto di Cantoterapia “L’InCanto di Nascere” ai favore dei bambini nati prematuri. Tale progetto, iniziato come pilota nel 2017, ha preso vita dal Cuore di Anna Chiara Farneti, musicologa, cantante e cantoterapista.

L’idea si concretizza grazie alle intuizioni nate dal dialogo con l’Associazione Spazio Tesla al IV° Convegno di Fisica e Medicina Quantistica del 2016, dalle intuizioni della psicologa Chiara Ferri e del life coach Alessandro Benetti ma soprattutto dall’accogliente entusiasmo del Primario del reparto di Pediatria e Neonatologia, il Prof. Giacomo Biasucci. È nell’energia del motto “Insieme è possibile” che il progetto approda ad una seconda fase di sviluppo per la ricerca ed il sostegno immediato dei piccoli nascituri e delle loro famiglie, con la contestuale nascita dell’Associazione che lo coordina. L’idea è nata per dare un supporto innovativo, non invasivo e amorevole ai bambini in difficoltà e ai loro genitori, attraverso l’ascolto della Voce del Cuore® di Anna Chiara Farneti, un canto creato appositamente per loro, con armonie, frequenze e intensità adeguate a ciascun bambino e genitore.

Biasucci, intervenuto alla conferenza stampa, ha ricordato come da qualche mese il reparto di Pediatria e Neonatologia sia diventato un reparto universitario e che attualmente si è riusciti a passare dalla cura di neonati di 32 settimane, alla cura di neonati di sole 30 settimane. Recentemente un neonato di 960 gr, ha raggiunto i 1900 gr. Il Prof. Biasucci ha ribadito l’importanza di creare un ambiente favorevole al neonato ricoverato in ospedale, cercando di rendere più dolce la situazione nella quale è inserito.