Dalla Bottigelli e dalle realtà sportive piacentine tanti doni ai bimbi della pediatria

Nel reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza il Natale è già arrivato. Come ogni anno, infatti, l’associazione William Bottigelli ha portato ai piccoli ospiti del reparto una montagna di giochi e dolciumi. Per farlo, la Onlus piacentina ha coinvolto ancora una volta diverse realtà sportive del nostro territorio, con i giocatori di Piacenza Calcio, Gas Sales Bluenergy, Piacenza Baseball, Bakery Basket, Piacenza Basket Club e Lyons Rugby che si sono improvvisati “babbi Natale” con tanto di cappello rosso e sacco colmo di doni.

Accolti dal direttore del dipartimento materno infantile Giacomo Biasucci, dal responsabile del Pronto soccorso pediatrico Andrea Cella e dalle coordinatrici Carlotta Granata ed Eliana Tripolini, gli sportivi hanno donato il loro prezioso carico ai bambini ricoverati, strappando loro ben più di un sorriso.

“E’ una tradizione alla quale teniamo molto – ha spiegato Daniele Cacia, ex gloria biancorossa del Piace e ora vicepresidente dell’Associazione Bottigelli – che per noi rappresenta ogni anno una tappa fissa. La pediatria, senza nulla togliere agli altri reparti, è una delle realtà più importanti dell’ospedale: ecco perché riteniamo fondamentali iniziative come questa, in grado di coinvolgere tantissime realtà sportive piacentine che, attraverso un piccolo gesto, possono davvero regalare tanto”.

“Anche quest’anno – ha aggiunto Biasucci – si rinnova un evento molto speciale. Per noi, ma soprattutto per i tanti bimbi che in questo periodo di feste, per una ragione o per l’altra, sono costretti a letto presso il nostro reparto. Ancora una volta mi piacerebbe mettere in risalto la sensibilità dell’associazione Bottigelli nei confronti del mondo pediatrico: della Bottigelli e di tutte le realtà sportive che contribuiscono a raccogliere doni da distribuire ai nostri piccoli pazienti. A nome di tutto il personale che lavora in pediatria e all’interno del Pronto soccorso pediatrico, ma anche delle famiglie dei bambini ricoverati, mi sento di ringraziare la Bottigelli e il mondo sportivo piacentino per questa lodevole iniziativa”.

Oltre ai membri dell’associazione (tra cui Angelo Gardella e ovviamente Riccardo “Jimmy” Bottigelli), hanno preso parte all’iniziativa – donandole un’ulteriore nota di allegria – i tre “babbi Natale” Giorgio Forlini, Marco Mazzi e Nivine Fakih, che da anni fanno visita sotto le festività a chi ne ha più bisogno, viaggiando a bordo di un’auto addobbata in stile “renna”.