“Un capolavoro di educazione”: l’arte entra al Preziosissimo sangue

La bellezza da sola forse non basterà a salvare al mondo, ma di certo permetterà “Un capolavoro di educazione”. Questo il titolo del progetto della scuola dell’infanzia ad indirizzo artistico e musicale presentato nei giorni scorsi all’asilo del Preziosissimo Sangue di Piacenza.

Dopo le prove generali dello scorso anno scolastico, da qualche mese per i circa 50 bambini della scuola dell’infanzia sono iniziate le attività legate al mondo dell’arte: dal teatro alla danza e la musica. Non come laboratori esterni, ma come parte integrante delle “lezioni” di tutti i giorni, con le due classi divise in piccoli gruppi per permettere alle educatrici di concentrarsi su ogni piccolo alunno.

Un metodo innovativo che ha lo splendido obiettivo di stimolare lo stupore del conoscere, già in tenerissima età. Con educatrici specializzate come Carolina Sartori (responsabile per l’arte), Rachele Malaspina (danza), Samantha Sciuto (musica) e Greta Massari (volontaria del servizio civile che si occupa di teatro). Di fronte a Don Paolo Cignatta, alla consigliera della scuola Lucia Favari e a Laura Pagani della Fism, è stato simbolicamente tagliato il nastro del progetto con un breve video documentario.

Merito anche dell’associazione William Bottigelli, partner degli ultimi sviluppi: “Il nostro dovere è quello di ‘seminare’ cultura e bellezza, che si elevano anche sul dolore e su tanti problemi”, ha spiegato il fondatore Mario Chitti, accompagnato per l’occasione da due compagni di associazione come l’ex calciatore Daniele Cacia e il delegato Figc Angelo Gardella.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ