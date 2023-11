L’Associazione Bottigelli fa del bene anche con il padel: torneo benefico per l’hospice

Assist di Pianeta Padel per l’associazione William Bottigelli e gol a favore della Casa di Iris.

La metafora è calcistica, ma il torneo che venerdì dalle 18.00 si svolgerà all’Lpr Stadium riguarderà il padel: racchette unite per far incontrare la competizione e il divertimento del campo alla solidarietà della raccolta fondi.

“Un venerdì sera differente dagli altri”, ha ricordato il presidente di Pianeta Padel, Andrea Marchi, presentando il torneo amatoriale all’americana nel quale 40 persone si sfideranno affiancandosi a compagni scelti tramite sorteggio.

Una particolarità in più per rendere chiaro lo spirito amichevole della manifestazione, come spiegano anche i rappresentanti dell’associazione Bottigelli, fra i quali l’ex calciatore del Piacenza, Daniele Cacia: “È un piacere contribuire a questa iniziativa, in uno sport ora popolarissimo come il padel. L’obiettivo è sempre aiutare chi ne ha bisogno e supportare il più possibile”.

Aggiunge Francesca Gottardo, figlia dell’indimenticato Natalino: “Come associazione ci tenevamo particolarmente ad organizzare un evento simile, sapendo che i piacentini sono molto appassionati e si rivelano sempre generosi”.

Applaude l’iniziativa Sergio Fuochi, presidente dell’associazione Insieme per l’Hospice. Spettatore interessato perché i fondi aiuteranno proprio la Casa di Iris: “Lo sport è sempre stato vicino all’Hospice di Piacenza e ne siamo molto grati. Questi fondi aiuteranno alla realizzazione dei nostri investimenti”.

Sostegno garantito anche dalla presenza dello stesso Riccardo “Jimmy” Bottigelli e del maestro di Pianeta Padel, Simeone Guagnano.

