La Bottigelli dona 5mila euro alla Casa di Iris: “Serviranno per ultimare la nuova sede”

Il 2024 è appena iniziato e l’associazione William Bottigelli ha già consolidato una della sue collaborazioni più importanti, quella con Casa di Iris. Il contributo che la realtà benefica ha donato servirà come sempre a sostenere le attività e i servizi indispensabili forniti dall’Hospice alla comunità piacentina. Cinquemila euro che sono stati consegnati ieri pomeriggio e che serviranno per completare i lavori di realizzazione della nuova sede dell’associazione “Insieme per l’Hospice” e di Fondazione “Casa di Iris” accanto alla struttura di via Bubba. “Procedono ottimamente e contiamo di finire a marzo – ha aggiunto Sergio Fuochi di Casa di Iris – devo ringraziare ancora una volta l’associazione Bottigelli perché ci è sempre stata vicina e anche stavolta ci ha dato una grossa mano”.