Il Natale della casa di riposo Ceresa: dalla Bottigelli 40 panettoni donati agli anziani

È sempre il momento giusto per regalare un sorriso, specialmente durante le festività natalizie, quando chi è in difficoltà – o addirittura senza nessuno – necessita di un pensiero in più. In questo l’Associazione William Bottigelli vanta davvero pochi eguali, con i soci della Onlus piacentina (da sempre molto attiva sia sul territorio sia fuori provincia con eventi e iniziative benefiche) che nei giorni scorsi hanno fatto visita agli ospiti della casa di riposo Ceresa di San Giorgio, per far sentire calore e vicinanza attraverso un piccolo regalo: quaranta panettoni sono stati consegnati agli anziani non autosufficienti presenti nella struttura, che così potranno festeggiare il Natale nella maniera più dolce possibile. Una tradizione che si rinnova ormai da qualche anno grazie all’instancabile Luigi Cattaneo, caposala della casa di riposo e grande amico della Bottigelli.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI