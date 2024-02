San Giorgio, il ponte sul Nure chiuso da lunedì per verificarne la sicurezza

Lo storico ponte sul torrente Nure tra i comuni di Podenzano e San Giorgio rimarrà chiuso per qualche giorno. Sono infatti necessarie prove approfondite sui materiali che lo compongono per verificare la sicurezza del manufatto.

La chiusura è prevista da lunedì 19 febbraio fino al 23, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.30 ed interesserà un tratto di 400 metri della strada provinciale 6 per Carpaneto, dall’incrocio con la provinciale 42 e la strada per San Polo fino all’intersezione con la provinciale 32 verso Pontenure.

Il provvedimento, emanato dal servizio Viabilità e Programmazione dei lavori pubblici della Provincia di Piacenza, proprietaria della strada, è rivolto a tutte le categorie di veicoli. La strada alternativa sarà il passaggio sul nuovo ponte tra San Polo e Sant’Agata.