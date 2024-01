Gettate due esche imbottite di veleno nel cortile di una casa a San Giorgio

Pensava fosse un innocuo pezzo di pane. E invece nel ripulire il giardino della sua casa di San Giorgio, zona piscina, ha capito che parte della mollica era stata tolta, all’interno: il panino era imbottito di un letale lumachicida granulare azzurro, quello che, facilmente reperibile a basso prezzo, viene usato nei bocconi avvelenati per uccidere i cani come purtroppo già accaduto. Dopo un paio di giorni, ha trovato un’altra esca, sempre avvelenata e ancora gettata nel suo cortile. Per questo il proprietario di una villetta e di un cagnolino ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri di Rivergaro.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ