A Piacenza padel in grande stile con “Lpr Open”: trionfo per il duo Del Moral-Perino

È stata la coppia di Matias Del Moral e Denis Perino ad aggiudicarsi il torneo “Lpr Open” di Piacenza contro il duo formato da Julian Di Bene e Juan Pablo Andrada (6-1/7-5). La finale della competizione di padel, organizzata nel centro Lpr Stadium in via Gorra, si è svolta oggi pomeriggio (30 marzo) di fronte a numerosi spettatori.

Sono state 24 le coppie – provenienti soprattutto da Italia, Spagna e Argentina – a sfidarsi nei giorni scorsi sui campi cittadini, per un allettante montepremi di 15mila euro. Il torneo è stato promosso in collaborazione con la Fitp. Tra i giocatori iscritti, da segnalare la presenza anche di Riccardo Sinicropi, Germán Tamame e non solo: professionisti legati ai circuiti di World Padel Tour, Ultimate Padel Tour e A1 Padel.