Epidemia di bronchiolite all’ospedale di Piacenza: 45 neonati ricoverati a febbraio

Quarantacinque neonati ricoverati per bronchiolite nel solo mese di febbraio: è questo il dato che ha fatto preoccupare il Dipartimento Materno Infantile – Area Neonatologia e Ostetricia dell’ospedale di Piacenza.

“Il numero aggiornato di bronchioliti, ossia affezioni per bassa insufficienza respiratoria nel mese appena passato, è molto alto – ha spiegato il direttore Giacomo Biasucci – Dobbiamo infatti pensare che tutti questi bimbi sono stati ricoverati, ma anche ventilati con dei supporti. Si tratta di una coda di un altrettanto elevato numero di bambini che abbiamo ricoverato nel mese precedente con affezioni più o meno gravi, come le stesse bronchioliti, virus respiratori sinciziali e altri che dopo il Covid sono diventati più aggressivi”.

Il peggio sembra fortunatamente ormai alle spalle: “Non sappiamo bene che cosa dovremo aspettarci nei prossimi mesi, quello che dobbiamo sperare è che si riduca un po’ l’endemia virale che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi mesi, situazione che è stata particolarmente sfidante per il sistema assistenziale perché in questi casi i nostri reparti diventano una terapia semi-intensiva, creando maggiori impegni a coloro che li devono curare e una grande preoccupazione nei genitori, che vedono questi piccoli non riuscire a respirare in maniera adeguata. Mi auguro quindi che con l’alzarsi delle temperature ci sia una progressiva riduzione, così come c’è stata per quanto riguarda l’influenza che è ormai passata”.