Diventare genitori rinunciando ai figli: trenta neonati “esposti” in 27 anni

Il più grande o la più grande avrà adesso 27 anni. Gli altri un’età a scalare, anagraficamente parlando. L’ultimo, un maschietto, ha sì e no un anno di vita. Al suo piccolo polso di neonato, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Piacenza dove ha visto la luce, gli hanno apposto un braccialetto col numero 30. Nessun nome. Trenta è il numero progressivo di bimbi “esposti” nati a Piacenza negli ultimi 27 anni, una media di circa uno all’anno, ma non è una costante. La legge prevede che un’ostetrica vada all’ufficio Anagrafe del Comune, in viale Beverora, a denunciarne la nascita e sceglie per lui o per lei un nome. Il cognome viene elaborato da un algoritmo che ne formula di non esistenti, a ritagliare anche a loro un posto nel mondo.

