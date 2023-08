Nascite in aumento a Piacenza: 40 bimbi in più. Achille e Iris nomi in voga

Luci accese in tutte le sale parto dell’ospedale di Piacenza: quattro nuovi piacentini stanno per venire alla luce e agosto si conferma un mese con un elevato numero di nascite. Le culle sono quasi tutte occupate. Nei primi sei mesi dell’anno, al nosocomio cittadino sono nati 913 bambini: 462 maschi e 451 femmine. Complessivamente il trend è in crescita con 40 nascite in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soddisfazione è stata espressa da Renza Bonini, direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Sono 250 le partorienti in arrivo dalla Lombardia. I neonati stranieri superano quelli italiani da ormai diversi anni: Albania, Romania, Bulgaria, Egitto, Marocco, i paesi più rappresentati. Con l’aumento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita crescono anche i parti gemellari. E’ di 34 anni l’età media in cui le donne italiane hanno il primo figlio, 10 anni in meno per le donne straniere. Per i maschi sono in voga i nomi epici o storici come Achille, Ettore, Laerte, ma si consolidano anche quelli tradizionali come Paolo, Matteo e Luca; per le bambine c’è un ritorno ai nomi delle nonne: Iris, Ines, Rosa, Jolanda e piace molto anche Mia.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI