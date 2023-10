“Aiutaci a crescere”. Donati 4mila euro di libri alla Pediatria di Piacenza

Una donazione di quasi quattromila euro alla Pediatria e neonatologia dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. Una somma “in libri”, visto che la cifra corrisponde al valore dei libri acquistati dai piacentini nel punto vendita locale di Librerie Giunti al Punto. Una donazione, quella di qualche giorno fa, che rientra nel progetto di Giunti intitolato “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”.

“Ringrazio la libreria e la casa editrice – le parole di Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – perché so che Giunti ha a cuore l’idea di far crescere le persone attraverso i libri e la lettura. Quando i bambini, anche per poco, sono costretti a stare qui in ospedale, cerchiamo in ogni modo di rendere la loro vita il più normale possibile. Anche un libro può aiutare, e tanto”. Ancora una volta, voglio sottolinearlo, Piacenza si dimostra città generosa e attenta, incline alla solidarietà sociale”. Del suo stesso avviso Andrea Cella, responsabile del Pronto soccorso pediatrico: “Poter contare su una biblioteca fornita sarà molto importante. Per invogliare un bambino alla lettura, invitarlo a pensare che lo smartphone non è l’unico strumento in grado di distrarlo durante un periodo come quello del ricovero”. L’infermiera Mariarca Perrella, Carlotta Granata come referente per Pediatria e neonatologia ed Eliana Tripolini, coordinatrice Pronto soccorso pediatrico, hanno ringraziato una città che “continua a mostrare, in varie forme, grande sensibilità verso l’area pediatrica”.

Laura Paini, di Librerie Giunti al Punto, ha precisato: “La grande generosità dei nostri clienti è il dato più bello. Si ha la sensazione, grazie a iniziative simili, di riuscire a unire la città. Noi, non essendo da tanto tempo sul territorio, stiamo provando a farlo. C’è una cosa che ci ha colpito di questa campagna: la varietà dei titoli scelti. Alcuni clienti adulti hanno cercato i racconti e le favole che riempivano le loro ore quando erano piccini, altri si sono affidati ai bambini medesimi, che hanno donato un libro – con tanto di dedica – ai loro coetanei. Si è riusciti dunque a raggiungere, con questi libri, bambini di età diverse e con interessi diversi. Non ci sono quindi solo i classici, ma anche i fumetti, i libri da colorare e le storie dei campioni sportivi”.

L’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” è promossa dalle Librerie Giunti al Punto ed è arrivata alla quattordicesima edizione. I libri destinati alla Pediatria e neonatologia di Piacenza sono stati donati dalla Libreria Giunti al Punto di Piacenza e dal punto vendita di San Rocco al Porto.