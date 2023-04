Terza età, torna il corso di educazione finanziaria presso la Banca d’Italia

Dopo il successo dell’edizione di febbraio, tornano gli incontri rivolti alla terza età sul tema dell’educazione finanziaria, promossi dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza in collaborazione con la filiale di Piacenza della Banca d’Italia. Si tratta di due lezioni gratuite, di un’ora e mezza ciascuna, rivolte ai cittadini over 65 residenti in città e organizzate per fornire informazioni e suggerimenti utili al fine di comprendere meglio il linguaggio economico e finanziario. Gli esperti della Banca d’Italia daranno indicazioni per riconoscere le banconote false, consigli per non cadere vittime di truffatori e malintenzionati e alcune pillole di educazione finanziaria per conoscere meglio alcuni termini attuali di non immediata comprensione (inflazione, perdita potere d’acquisto, ecc). Gli incontri si terranno nelle giornate di giovedì 4 e 11 maggio (al mattino), nella sede della Banca d’Italia in via Mandelli 14.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743 nei consueti orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) a partire dal 26 aprile prossimo. L’orario degli incontri verrà reso noto al momento dell’iscrizione.

“Abbiamo ricevuto tante richieste di riproporre questo piccolo ma utile corso e nuovamente ringrazio il direttore della filiale di Piacenza, Massimo Calvisi, per la disponibilità dimostrata nel mettersi ancora a disposizione del territorio” sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi, che aggiunge: “Banca d’Italia ha tra i suoi compiti la tutela della clientela e l’educazione finanziaria e dimostra la sua attenzione e sensibilità nel favorire il rafforzamento della cultura economica anche con questa iniziativa rivolta ai nostri anziani”.