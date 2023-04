“Verso il Pug”: a Palazzo Farnese incontri aperti alla cittadinanza

“Verso il PUG”: partirà giovedì 27 aprile, il ciclo di incontri di approfondimento e dialogo con la cittadinanza che animeranno Palazzo Farnese nelle prossime settimane, nell’ambito del percorso partecipato che condurrà alla stesura del nuovo Piano urbanistico generale.

Tre gli appuntamenti sinora in calendario, pensati – spiega l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini – “come un’ulteriore occasione di confronto e conoscenza, utili per ampliare gli orizzonti nel progettare la città del domani e per condividere informazioni che possono costituire un arricchimento culturale, un’opportunità di aggiornamento per chi è appassionato della materia o, più semplicemente, un modo per avvicinarsi ai grandi temi che riguardano la pianificazione di un territorio che sia non solo più sostenibile, ma sempre più ricettivo nell’ascoltare le esigenze della sua comunità. Proprio per questo, gli incontri sono pensati in un’ottica partecipativa, con possibilità per i cittadini presenti di porre domande ed esprimere il proprio punto di vista”.

L’evento inaugurale vedrà protagonisti, giovedì 27 alle 16 nella cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese – designato come “casa del Piano” – l’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma Chiara Vernizzi e il vice sindaco, nonché assessore alla Rigenerazione e Area Vasta del Comune di Reggio Emilia, Alex Pratissoli. Gli amministratori delle vicine città dialogheranno con l’assessore Fantini su “Obiettivi, strategie e stesura del Piano”, mettendo a confronto le esperienze e gli iter dei rispettivi enti nel percorso di costruzione e redazione del PUG.

“Se Piacenza sta vivendo, con grande adesione del tessuto associativo e dei cittadini, la fase partecipativa propedeutica alla raccolta di segnalazioni, proposte e suggerimenti di cui si terrà conto nella redazione del documento finale – spiega Adriana Fantini – sarà particolarmente interessante e istruttivo ripercorrere le tappe che Parma e Reggio Emilia hanno già raggiunto, quest’ultima avendo addirittura adottato il nuovo Piano urbanistico generale nel maggio 2022. Ma non guarderemo solo ai nostri vicini di casa – aggiunge l’assessora – concentrandoci infatti, nel successivo appuntamento in calendario giovedì 4 maggio, sempre con inizio alle 16 in Cappella Ducale, sulla presentazione alla collettività del nuovo Biciplan, approvato pochi giorni fa in Consiglio comunale”. Nell’occasione, accanto agli architetti Tito Stefanelli e Sofia Pechin di Trt, società incaricata di redigere il Piano comunale della mobilità sostenibile, che illustreranno i dettagli e le finalità del Biciplan, interverrà anche il pediatra Roberto Sacchetti, segretario provinciale Fimp. “Abbiamo ritenuto fondamentale – sottolinea Fantini – valorizzare gli aspetti di tutela della salute della comunità, a cominciare dal benessere psicofisico dei più piccoli, connessi alla progettazione di infrastrutture e servizi che promuovano e rendano sempre più accessibile l’uso della bicicletta come mezzo privilegiato per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano: una città ecosostenibile è una città che ha a cuore la salute dei suoi abitanti”.

Giovedì 25 maggio, infine, sempre nella cornice della Cappella Ducale, sarà la volta dell’architetto Isotta Cortesi, docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, autrice del volume “Il paesaggio al centro. Realtà e interpretazione”, edito da LetteraVentidue, in dialogo con l’assessore Fantini sul tema del paesaggio nella pianificazione urbanistica.