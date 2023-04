Mistero a San Polo: cadavere di un uomo trovato in un canale tra due campi

Giallo a San Polo: nel tardo pomeriggio di oggi il cadavere di un uomo è stato trovato in un fossato che separa due terreni agricoli, lungo la strada che porta a Turro di Podenzano.

Sul posto, chiamati da un uomo che stava lavorando nei campi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare il corpo (in stato di decomposizione), risalire alle cause della morte e fare luce su questo mistero.

