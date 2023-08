Corpo senza vita nel Trebbia, è di un uomo di circa 50 anni. Nessun segno di violenza

Il corpo senza vita di una persona è stato trovato nel pomeriggio di sabato 26 agosto nelle acque del Trebbia, in località Mamago Sotto nel territorio di Gragnano, nel tratto di fiume compreso tra San Nicolò e il ponte Paladini. Si tratta di un uomo, di circa 50 anni, di carnagione bianca. Sul corpo non sono presenti segni di violenza. Addosso non sono stato trovati documenti e al momento non è stato possibile procedere con l’identificazione. Il corpo è stato messo a disposizione per esame autoptico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e i vigili del fuoco per il recupero della salma.

FOTO DI CRISTIAN BRUSAMONTI