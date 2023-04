Cadavere in un canale a San Polo, il mistero rimane. I carabinieri cercano indizi

Non c’è ancora nessuna certezza sull’identità del cadavere ritrovato nel pomeriggio di sabato in un canale nei pressi di San Polo, a Podenzano. Così, nella mattinata di domenica 23 aprile, i carabinieri e i vigili del fuoco sono tornati nella zona del macabro ritrovamento per percorrerla palmo a palmo alla ricerca di quale elemento utile. Un’attività che al momento non ha dato alcun risultato. E il mistero rimane.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’