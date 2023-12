A San Polo furto in casa, picchiato un parente e presi monili per 10 mila euro

“I ladri hanno saccheggiato la mia casa la sera del compleanno di mio padre e sferrato un pugno a mio cognato che aveva tentato di fermarli. Mi hanno scassinato due persiane, scardinato due finestre e provocato altri danni, si sono portati via monili, ricordi di famiglia, per circa 10 mila euro. E’ la quarta volta che vengono a casa mia, due furti e due tentati furti, nelle case vicino a me tanti sono stati i furti e i tentati furti”. Chi parla è un piacentino cinquantacinquenne che preferisce mantenere l’anonimato, giovedì sera ha subito un furto nella sua abitazione di San Polo.

