Notte shock a Muradolo. “Ero a letto quando ho visto la maniglia girare. Era un ladro”

Verso le 2.50 della notte tra mercoledì e giovedì una giovane barista è rientrata a casa a Muradolo, frazione di Caorso. Poco dopo ha sentito il rumore di qualcuno che, dal pianerottolo, girava la maniglia della porta per entrare. Spaventata, ha chiamato il papà che dormiva e facendo rumore e accendendo le luci è riuscita a mettere in fuga il ladro: “Abbiamo sentito l’auto sgommare via a tutta velocità. La porta di accesso principale, intanto, era già stata scassinata”. Indagano i carabinieri di Caorso.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’