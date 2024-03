Scassinato il distributore di latticini, scarso il bottino ma danni per 5mila euro

E’ già il secondo furto con scasso che subisce, a distanza di pochi giorni, l’azienda agricola Podere Cittadella di Villanova. Nel mirino di qualche malintenzionato ci sono i distributori automatici di latticini.

Il primo ad essere stato scassinato è quello collocato in viale Sant’Ambrogio, nel parcheggio a servizio della stazione di Piacenza. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Il secondo si è verificato nella notte: il colpo è stato messo a segno all’erogatore di barriera Torino. “Hanno adottato la stessa strategia: ossia facendo leva con violenza hanno spaccato l’accettatore delle banconote – spiega il titolare Shimon Sarra – prelevandone il contenuto. Tra i contanti sottratti, il danno all’impianto, il mancato guadagno e le ore di lavoro investite per la riparazione stimiamo danni complessivi, per entrambi i recenti episodi, pari a 5mila euro”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI