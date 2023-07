Ladri di Rolex in azione, il calciatore del Piace dà un aiuto involontario ai malviventi

Disavventura molto singolare per l’attaccante del Piacenza Stefano D’Agostino che, giovedì scorso, è stato protagonista involontario in una vicenda legata a un furto di un orologio di notevole valore avvenuto all’interno di Pianeta Padel, struttura situata a ridosso del Garilli dove si pratica lo sport più in voga del momento. Dopo aver sottratto un Rolex da un borsone di un giocatore amatoriale, un uomo è rapidamente uscito dall’impianto dove ha chiesto un passaggio in auto proprio al calciatore del Piace reduce dall’allenamento quotidiano.

Il ladro ha convinto il fantasista utilizzando un pretesto e l’attaccante ha accettato. La corsa è finita dopo poche centinaia di metri su richiesta dell’uomo che si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce con il Rolex sottratto poco prima. D’Agostino, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, ha respinto le accuse di complicità e la situazione è stata chiarita proprio grazie al supporto dei video: un aiuto involontario quello offerto dal calciatore, la polizia è ora al lavoro per cercare di individuare la coppia di ladri in azione.

L’ARTICOLO DI CORRADO TODESCHI SU LIBERTA’