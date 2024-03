A Zona Calcio D’Agostino, l’uomo degli assist: “Vittoria dedicata a Andreoli”

È l’oro di questo Piacenza, con i suoi passaggi illuminanti sta trascinando la squadra verso la vetta del campionato. Contro il Legnano ha trovato il 12esimo assist stagionale: numeri da trequartista vero, di quelli che ormai non si vedono quasi più nel calcio di oggi, ma lui per la causa biancorossa giocherebbe in qualsiasi zona del campo. Stefano D’Agostino ha aggiornato le sue statistiche ieri sera a Zona Calcio: 12 assist e 8 gol, anche se ce ne sarebbe un nono da considerare. “C’è quello della partita contro l’Arconatese nella gara di andata che in realtà fu autogol, ma non lo conterei mai, per cui diciamo pure che sono 8…” le parole dell’attaccante del Piacenza, ancora decisivo in una partita tutt’altro che semplice: “Abbiamo giocato un match che aveva bisogno di pochi fronzoli e da portare a casa in qualsiasi maniera”.

Da seconda punta D’Agostino ha reso di più rispetto alla prima parte di stagione in cui giocava da esterno: “Se il giocatore vuole essere chiamato top deve sapere fare la differenza in qualsiasi posizione, ovviamente io preferisco giocare in questo ruolo. So che sembrano frasi fatte, ma anche i calci d’angolo io vado a batterli sia di destro sia di sinistro proprio per mettermi a disposizione della squadra, a me non interessano più di tanto quanti sono i gol o gli assist se non sono decisivi per la causa del Piacenza che è l’unica cosa che conta. Anzi, proprio per questo voglio dedicare la nostra vittoria di ieri a Nicola Andreoli che purtroppo ha subito un brutto infortunio e ci teniamo a fargli sapere che gli siamo vicini”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospiti in studio Filippo Battini e Davide Maini, rispettivamente vicepresidente e direttore sportivo della Borgonovese