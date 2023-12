Ladri di Natale a Ottavello. Rubano dal Rolex alle racchette da padel

Gli hanno completamente spaccato la porta a vetri antisfondamento pezzo dopo pezzo, causando un odioso danno da 4mila euro, tra l’altro a poche ore dal Natale.

E poi, una volta entrati in casa nell’unico momento in cui i proprietari non c’erano, hanno portato via di tutto di più: un orologio Rolex da donna, quattro bottiglie di vino, un panettone artigianale, uno zaino e addirittura due racchette da padel scelte con cura tra alcune.

“Hanno preso su quelle più costose, da 200 euro l’una e nuove. Ora i ladri se ne intendono pure di padel…”. Prova a sdrammatizzare così il derubato, anche se quel colpo andato a segno a Ottavello fa male.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ