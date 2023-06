Macchina fotografica e monili da 1.500 euro: furto nella notte in via Benedettine

Si svegliano e scoprono di aver subito un furto. I proprietari di un appartamento di via Benedettine sono stati presi di mira dai ladri che, probabilmente durante la notte, sono riusciti a entrare e portare via una macchina fotografica, monili in oro e argento per un valore complessivo che raggiunge quota 1.500 euro.

Un risveglio amaro quello dei proprietari che hanno subito chiamato la polizia. In mattinata la scientifica è entrata nell’appartamento per tutti i rilievi del caso. Nessun segno di effrazione è stato riscontrato su porte e finestre.