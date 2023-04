Tutta Bettola in lutto per Fabrizio. “Era devoto al bosco ma lui lo ha tradito”

Tutta Bettola piange Fabrizio Agnelli, il 32enne morto a causa della caduta improvvisa di una pianta nel bosco di Murlo di Missano. Rinviata in segno di lutto la Festa contadina prevista per il 30 aprile. “Fabri era devoto alla terra, conosceva ogni centimetro del bosco, era sempre pronto a difendere la montagna, indossava ogni protezione. E’ assurdo morire così”, spiegano in tanti in paesi, cui si unisce il cordoglio, tra i tanti, anche dell’amministrazione comunale e di Coldiretti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’