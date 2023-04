Capriolo investito in via Emilia Pavese. Intervento di Wildlife Rescue Center

Un capriolo è stato investito da un’auto nella tarda mattinata di oggi a Piacenza. E’ successo in via Emilia Pavese. Le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i volontari del Wildlife Rescue center che hanno recuperato il capriolo ferito gravemente alla mandibola. I volontari del centro di Niviano si stanno occupando delle cure del caso.

